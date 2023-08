Teófilo Gutiérrez no había hablado sobre el Junior, pero decidió romper el silencio en entrevista con As Colombia. El delantero del Deportivo Cali es referente también del cuadro ‘Tiburón’, por eso sus opiniones son importantes para los hinchas del elenco ‘Juniorista’.

En ese sentido, ‘Teo’ lamentó el muy mal presente de Junior, que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga Betplay y no gana un partido desde el mes de mayo. No obstante, Gutiérrez aprovechó para referirse a la polémica salida de Juan Fernando Quintero del club.

El delantero del barrio La Chinita de Barranquilla le dio duro a Quintero y aseguró que “hay que tener carácter” para poder rendir en Junior.

“Sin duda, yo me alegré cuando llegó. ¿Qué pasó? Hay que tener carácter, hay que tener mucha ambición para jugar en Junior, porque no es fácil. Allá perder tres partidos no sirve, hasta la misma hinchada te cae encima”, apuntó Teófilo Gutiérrez en el mencionado medio.