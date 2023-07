La salida de Juan Fernando Quintero del Junior provocó un sinfín de críticas por parte de aficionados, exfutbolistas y periodistas, quienes esperaban que el ’10’ cumpliera su contrato e impulsara al equipo barranquillero a conseguir nuevos títulos.

(Vea también: Juan F. Quintero tendrá sueldazo en Racing, pero no se acerca a lo que ganará James)

Sin embargo, dicho ‘idilio’ de amor se acabó cuando Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tomó las riendas del club y ‘Juanfer’, recuperándose de una lesión, sintió que no encajaba en el proyecto.

“Yo no encajo, es simple. Un mes antes de la pretemporada yo les digo: ‘¿Qué quieren hacer? Yo voy a traer a mi familia acá, a conseguirle un colegio a mi hija y estoy enfocado al 100 %’… Yo en ningún momento fui a robar, fui a ser feliz y no me traiciono a la hora de jugar fútbol“, dijo hace unas semanas Quintero en Win Sports.

Iván René Valenciano y las duras críticas a ‘Juanfer’ Quintero

Justamente, uno de los referentes del cuadro ‘Tiburón’ que se despachó contra Quintero fue Iván René Valenciano, quien en el Vbar de Caracol Radio, calificó como “mentiroso” al volante mundialista con la Selección Colombia.

“Referente a lo de ‘Juanfer’ Quintero, él nunca quiso estar en Junior, es una mentira bastante grande cuando dijo que vamos a golear a todos y nunca hizo las cosas como las que tenía que hacer”, dijo.

Y añadió: “Se da cuenta uno de que sí tenía ofertas para irse de Junior, uno encaja en cualquier equipo. ¡Mentiroso!”.

#ElVbarCaracol 🥊¡Mentiroso!: El dardo de Iván René Valenciano a Juan Fernando Quintero 🗣️ “Juan Fernando es una persona no grata en Barranquilla” 📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/GsG3sxpuxV — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 31, 2023

Valenciano continuó con el ‘bombardeo’ y aseguró que no está bien mentirles e ilusionar a los hinchas, tanto así que, para él, Quintero Paniagua es una persona no grata en Barranquilla.

“Persona no grata en Barranquilla, le declaró así a Juan Fernando Quintero. Tú no le puedes mentir a una afición, ilusionar con algo y después decir que no encajas”, precisó.

Y finalizó diciendo: “Vamos a ver si en Racing, el entrenador lo pone a jugar como él quiere. No es como tú quieras jugar, es como el entrenador te necesite, para eso hace parte de un club”.