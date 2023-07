“El rey ha vuelto”. Esta fue la frase de Juan Fernando Quintero que desató la controversia en redes sociales y agrandó el rumor de un posible regreso a Junior de Barranquilla, después de varias semanas de haber finalizado su contrato.

The king is back 👑❤️ — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) July 28, 2023

Y es que, como bien se sabe, el equipo ‘Tiburón’ nunca despidió al volante creativo, por lo que muchos hinchas guardaban la esperanza de una posible vuelta del antioqueño, teniendo en cuenta que el presente deportivo de la institución no es el mejor.

Para aclarar la situación, Quintero Paniagua habló con ESPN y dio la razones del trino, asegurando que no tiene nada que ver con fútbol, sino que está relacionado con su faceta de empresario.

“Nunca me he ido, siempre he estado. Creo que al final digo eso porque estoy en una nueva etapa como empresario y estoy muy contento. Sé de este tipo de cosas y lo que se maneja en redes sociales, soy ajeno de lo que pasa alrededor, pero soy transparente”, dijo el futbolista.

Y agregó: “No tengo equipo, entonces no tiene nada que ver con el fútbol. Lo disfruto porque no me estreso por ese tipo de cosas, trato de ser transparente, yo soy el indicado de dar la noticia”.

¡Juan Fernando Quintero está en #ESPNFShowColombia! 🎙️: "No tiene nada que ver. Hoy en día no tengo equipo, el trino no tiene nada que ver con el fútbol".

‘Juanfer’ Quintero dice si regreso a Junior depende de salida de ‘Bolillo’

Asimismo, el exjugador de River Plate se refirió a la versión que indica que su posible regreso a Junior depende de la salida de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien pende de un hilo ante los malos resultados.

No obstante, el ’10’ dejó claro que no tiene nada que ver con el presunto despido del ‘Bolillo’ y que se despidió de los aficionados rojiblancos a través de sus redes sociales.

“¿Si se va el ‘Bolillo’, ‘Juanfer’ vuelve? Es muy difícil. Los directivos tomarán su decisión, yo no tengo que ver nada con eso… Yo me despedí de Junior. No sé si volvería, la verdad”, precisó.

Finalmente, ‘Juanfer’ detalló que está trabajando junto a su representante para tomar la mejor decisión y adelantó que la otra semana podría estar definiendo su futuro.