James Sánchez, que jugó en Junior de Barranquilla, apuntó contra Bolillo Gómez y le dio la razón a Juan Fernando Quintero, megaestrella que salió de El Tiburón por supuestos problemas con el timonel actual.

Las cosas en Barranquilla no están del todo bien. Aunque la Liga BetPlay Dimayor apenas empezó, el cuadro rojiblanco ya acumula un total de dos derrotas, contra Águilas Doradas e Independiente Medellín, respectivamente.

Para nadie es un secreto que, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez llegó al Junior con el objetivo de limpiar el plantel que se encontraba en el momento, el cual, claramente estaba contaminado y a fin de cuentas, no pudo llegar a los Cuadrangulares semifinales del primer semestre del año.

Ahora e iniciando la campaña con el cuadro de la ‘tiburón’ desde la primera fecha, las cosas no han cambiado, ya que no se tiene una idea clara de juego y los resultados no llegan.

📱“King lo que me dijiste se cumplió”. 👀 El estado de James Sánchez, ex jugador de Junior de Barranquilla… pic.twitter.com/QZYKwHGNzK — Toque Sports (@ToqueSports) July 24, 2023

Juan Fernando Quintero salió de Junior hace poco, ya que no se entendía con el cuerpo técnico, y a su defensa salió James Sánchez, quien tuvo roses con Bolillo cuando ambos estaban en Medellín.

Por medio de sus redes sociales, el volante le mandó el siguiente mensaje a Quintero: “Rueda de prensa…King, lo que me dijiste se cumplió mi hermaneque, los que entendemos de fútbol no nos equivocamos, abrazo de juguetico de melocotón”. Sánchez puede estarse refiriendo a los gestos del técnico en la rueda de prensa después de haber perdido contra Independiente Medellín.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_