Más allá de la derrota que sufrió el Junior de Barranquilla este jueves por Copa BetPlay ante el Cúcuta Deportivo, el entorno del conjunto ‘Tiburón’ ha estado marcado por el cruce que hubo entre el exarquero del equipo Sebastián Viera y el entrenador Hernán Darío Gómez.

Todo se desató justo después de la nueva derrota del equipo, ya que Juan Fernando Quintero compartió una foto sonriente y, pese a que en ningún momento hizo referencia al Junior, diferentes aficionados le dieron la razón sobre ‘Bolillo’ Gómez.

Después de ello, el portero uruguayo dijo en una entrevista que el club no está jugando bien por culpa de no contar con un proyecto deportivo y que el entrenador actual no se acomoda al estilo de juego del club.

“Para que las cosas salgan bien tiene que haber una organización y planificación con base a las personas que se tienen. Si tiene un equipo de fútbol que juega bien con la pelota, que la idiosincrasia del lugar en el que está es jugar bien el deporte, no se puede traer un técnico que no juegue bien al fútbol”, dijo Sebastián Viera.

Qué respondió ‘Bolillo’ Gómez

Las palabras del extranjero al parecer no cayeron muy bien en el técnico del Junior, quien este viernes lanzó un ácido señalamiento contra Viera.

En lo que al parecer era un sitio de comidas, Gómez fue consultado por lo que dijo el uruguayo y este aprovechó para recordar la más reciente eliminación del ‘Tiburón’ de la liga, de la cual culpó a Viera.

“Sebastián cuando estaba aquí llevaba varios añitos sin jugar bien. Si nosotros, con ese 2-0 que teníamos contra Unión Magdalena y él no comete los errores, hubiéramos clasificado”, dijo inicialmente.

Pero allí no quedó todo, pues el ‘Bolillo’ mencionó que antes de que él llegara al Junior —lo anunciaron a mitad de marzo— la situación de Viera no era la mejor.

“No hay mucho que hablar, él también perdió. Cuando llegué acá [al Junior] él había perdido todos los partidos… él fue, pero ya no fue”, concluyó el entrenador.

Y es que Hernán Darío Gómez fue criticado en su momento por no contar con VIera dentro de su proyecto deportivo, con lo que muchos aficionados no estuvieron de acuerdo.