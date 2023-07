Sebastián Viera marcó la historia del Junior de Barranquilla como el jugador extranjero con más títulos, capitán por una década, siendo goleador y con una cantidad de partidos que lo ponen como el que más disputó en la última década en el FPC. Todos los méritos para que él decidiera cuándo irse y no que lo relegaran a ser suplente, esperando así su adiós.

Pues, justamente, eso fue lo que terminó pasando y hay muchas versiones sobre lo que ocurrió. Algunos dicen que fue petición de los directivos a Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez para que limpiara el camerino del ‘Tiburón’. Pero otros afirman que fue el propio DT el que tuvo la iniciativa de aprovechar la lesión del uruguayo para ponerle por encima a Jefferson Martínez y así dejar clara su decisión.

Pero también, desde un sector de la propia prensa barranquillera y hasta en la afición del equipo rojiblanco, se venía hablando de Viera como el culpable de los malos resultados y de sacar técnicos.

Mensajes de Sebastián Viera después de la derrota de Junior con Cúcuta

El partido terminó 4-3 en el Estadio General Santander de Cúcuta, favoreciendo al local, que siempre estuvo por debajo en el marcador y en el final tuvo la presión por los goles de Junior. Pero el impulso de los de Barranquilla no alcanzó para empatar y la derrota fue una realidad, siguiendo así la mala racha del ‘Bolillo’.

Y fue inevitable que al final del partido no revivieran los fantasmas del pasado reciente, puntualmente, las salidas de Juan Fernando Quintero y Sebastián Viera. Y cuando apareció el primer trino del charrúa, minutos después del pitazo final, empezaron las especulaciones por sus palabras:

“Estoy embolatado en Spotify. Alguien me puede ayudar y decirme quién canta la canción ‘¿Ahora Quién?’…”.

La pregunta ‘¿Ahora quién?’, no es casual, pareciera una forma de decir que ya no había nadie para señalar por la derrota o podría ser que no saben a quién poner para arreglar el problema del equipo.

Estoy embolatado en Spotify

Alguien me puede ayudar a decirme quien canta la canción 'Ahora Quien ' ?

Gracias se los agradezco. Abrazo para todos — Sebastian Viera (@sebavierareal) July 27, 2023

Lo cierto es que pasaron unos cuantos minutos y el mismo Sebastian Viera intentó bajar el tono, pero solo sirvió para que más personas llegaran a su perfil a leer los mensajes posteriores al partido: “En 5 minutos recibí 500 mensajes y ninguno me dijo quién la cantaba”.

En 5 minutos recibí 500 mensajes y ninguno me dijo quien la cantaba .

Tuve que meterme en Google para ver que la canta Marc Anthony — Sebastian Viera (@sebavierareal) July 27, 2023

El propio Viera encontró la respuesta por su cuenta y mencionó a Marc Anthony, terminó agradeciendo a los que le escribieron, pero nunca aclaró que era un tema externo al Junior. Así terminó de meterle candela a la hoguera que es el equipo de ‘curramaba’.