Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez sería confirmado en las próximas horas como el nuevo técnico del Junior de Barranquilla.

(Vea: Con enigmático mensaje, Melissa Martínez da pistas del posible nuevo técnico de Junior)

Según una fuente divulgada por El Heraldo, el estratega paisa habría asumido el reto de sacar al equipo del fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL HERALDO (@elheraldoco)

Al parecer, la dirigencia se habría decantado por el técnico antioqueño de 67 años y no por Reinaldo Rueda, de quien se rumoraba era el más opcionado para ocupar el cargo que deja Arturo Reyes, pero que por sus pretensiones económicas se habría alejado de las posibilidades de los accionistas del Junior, encabezados por Fuad Char.

De acuerdo con información de Caracol Radio, ‘Bolillo’ arribaría este miércoles a la capital de Atlántico para ser presentado como nuevo DT de los ‘tiburones’.

Fuad Char había dado pistas sobre su acercamiento con ‘Bolillo’ Gómez

Vale mencionar que cuando los periodistas deportivos le consultaron en la mañana a Fuad Char sobre la posible llegada de ‘Bolillo’ Gómez, el empresario lanzó una carcajada y desvió la conversación dando a entender que ese sería el firme candidato:

“Ustedes saben más que yo”, les dijo a los periodistas que se reunieron en el búnker del Junior.

Lee También

Acá, las declaraciones del directivo de Junior luego de la reunión que definió la salida de Arturo Reyes del banquillo rojiblanco:

Declaraciones oficiales de Fuad Char desde el bunker del Junior sobre la salida de Reyes y lo que viene para el ‘tiburón’ 🦈⚽️ En la tarde iremos con live con toda la actualización sobre los avances en la decisión del nuevo DT del equipo. 📲 pic.twitter.com/Y00IuXChLO — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 14, 2023

Por su parte, Hernán Darío Gómez, entrenador que ha dirigido varios clubes y selecciones en Colombia, había negado cualquier tipo de contacto con el equipo que comanda ‘Juanfer’ Quintero.

“A mí nadie me ha llamado, pueden publicar que no me ha contactado nadie”, dijo en entrevista con El Colombiano.