Independiente Santa Fe y Deportivo Cali no pudieron disputar el encuentro que tenían programado en el estadio de Bogotá en la noche del martes, porque la lluvia armó charcos en varios sectores de la cancha que impidieron que el balón fluyera.

❌ Santa Fe vs. Cali se jugará a puerta cerrada este miércoles 22 de marzo a las 10:15 a. m. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/XA2sgBzqj7

El ‘León’ y el ‘Azucarero’ no tuvieron otra opción que jugar en las horas de la mañana de este miércoles, partido que terminó con el triunfo del equipo rojo.

La lluvia podría hacer los mismos estragos para el partido que tiene programado Millonarios con Deportivo Pasto, en El Campín, correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay.

Al igual que sucedió con el juego entre Santa Fe y Cali, los ‘Embajadores’ tendrían que jugar sobre las 10:00 u 11:00 de la mañana. Es decir, el partido se haría el jueves 23 de marzo, indicó Ricardo Orrego, en Blu Radio.

“Esperemos que no chupe más agua El Campín. […] Esperamos que la noche no esté cargada de agua y no obligue a que este partido se tenga que jugar mañana, jueves, en las horas de la mañana”, dijo.