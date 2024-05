Cristiano Ronaldo volvió a romper un récord en su carrera, al proclamarse como el máximo goleador de una temporada en la liga de Arabia Saudita, luego de anotar 35 tantos con su equipo.

Y es que, este lunes, 27 de mayo, el capitán del Al Nassr se reportó con un doblete en la victoria de su club por 4-2 sobre el Al Ittihad, de Marcelo Gallardo, en la última fecha de la Saudi Pro League.

El goleador luso alcanzó dicha distinción el la última jornada de la liga de ese país, en la que Al Nassr (82 puntos) terminó segundo por detrás del Al Hilal, de Neymar (96 puntos).

Cristiano Ronaldo 🐐

As a footballer🔝

As an athlete 🔝

As a leader 🔝

He made AlNassr his home 💛

pic.twitter.com/OCRmdlPIEH

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024