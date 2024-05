Después de superar la complicada lesión de codo que lo alejó casi un año de las canchas, el arquero de la Selección Colombia volvió a ganarse su puesto en la titular del Al Nassr por su gran rendimiento.

En la actual temporada ha jugado 11 partidos y ha dejado el arco en cero en cinco oportunidades. De hecho, hace unos días fue premiado como el mejor arquero de abril en la liga de Arabia Saudita.

Pero más allá de su rendimiento, en las últimas horas su nombre fue tendencia por lo que dijo de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y con quien comparte equipo actualmente.

Después de la goleada de Al Nassr 6-0 ante Al Wehda, juego en el que CR7 marcó triplete, el arquero colombiano no se guardó ningún elogio para referirse a su compañero.

Acá, el video en el que David Ospina responde en francés:

David Ospina 🗣️

"Cristiano, what a guy! A hard worker, a winner. It's a real pleasure to have him as a friend and as a leader of this group."#yallaRSL pic.twitter.com/mQtVHtJVU6

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 5, 2024