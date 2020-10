Con el texto “Me siento bien y saludable, fuerza, Juve”, el astro portugués acompañó esta fotografía en su cuenta de Twitter:

Por ahora, a afición esperaba que Cristiano se enfrentara este miércoles a Messi en el esperado duelo entre el Juventus y el Barça por la Champions pero, según el diario español La Vanguardia, eso no será así, pues el atacante luso aún sigue en recuperación en su domicilio.

Positivo por coronavirus hace dos semanas mientras estaba concentrado con su selección, el astro portugués de la Juve superó el tiempo mínimo de cuarentena en vigor en Italia (10 días), pero sigue a la espera de un test negativo para obtener el permiso de abandonar su domicilio turinés y unirse a sus compañeros, publica la agencia AFP.

Según el protocolo establecido por la Liga de Campeones, el delantero de 35 años disponía hasta el martes 27 de octubre en la noche para contar con un test negativo, pero eso no sucedió.

Según la prensa italiana, los últimos test realizados este fin de semana habían revelado una débil carga viral en el exjugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, que no presenta síntomas, se halla aislado en su domicilio turinés donde difunde en las redes sociales imágenes mostrándose realizando ejercicio físico.

Ronaldo se perdió los tres últimos partidos de la Juve, incluido el duelo de Champions en Kiev.

Algunos seguidores del FC Barcelona atribuyen (jocosamente) la estadía de Ronaldo en su casa al “miedo” a enfrentar a Messi, como en este trino:

Cristiano escapes and does not want to face Messi in the champions pic.twitter.com/3IQiEMq4ld

— Hamza (@Hamzahhhhhh) October 28, 2020