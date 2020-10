El ganador del día fue el canadiense Michael Woods, que encabezó una numerosa fuga que arribó con 56 segundos de ventaja sobre el lote de favoritos, integrado por todos los hombres de la parte alta de la general.

En consecuencia, no hubo cambios en la tabla de posiciones, en la que Esteban Chaves conservó su casilla, pues a Valverde, integrante de la escapada de punta, le faltó un segundo para desbancarlo.

Este miércoles 28 de octubre regresará la alta montaña a la Vuelta a España con 164 kilómetros que tendrán una elevación intermedia de segunda categoría y meta en premio de primera.

Sorti avant la flamme rouge d'une échappée de 5 coureurs, Michael Woods a remporté en solitaire avec quelques mètres d'avance sur Omar Fraile et Alejandro Valevrde. Nans Peters et Guillaume Martin ont fini 4e et 5e. 🇨🇦 #LAVUELTA2020 #LAVUELTA20 #LAVUELTA #vuelta #VueltaAEspana pic.twitter.com/hiPE0uLhEt

