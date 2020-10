green

En declaraciones destacadas por el diario británico The Sun, el atacante señaló que luego de estar borrado en el elenco ‘madridista’ por el entrenador francés Zinedine Zidane, dará todo de sí en su nueva institución, donde está bajo las órdenes del estratega portugués José Mourinho.

“Seré más inteligente y mejor; con suerte, también contribuiré más al equipo… Para mí fue perfecto regresar, me estoy divirtiendo mucho acá”, resaltó a modo de indirectazo hacia el cuadro ‘merengue’.

Bale vivía en el Real Madrid una situación similar a la del colombiano James Rodríguez, que partió al Everton, también de Inglaterra, donde volvió a ser titular y es una de las figuras, panorama que lo tiene compartiendo en redes sus constantes momentos de alegría.

Pero luego fue más incisivo al dar entender que no la pasó bien con su inactividad en Madrid: “Estoy un poco rígido, pero espero que no me lleve mucho tiempo volver a mi velocidad máxima. Estoy disfrutando de estar de regreso en el campo”.

Finalmente, Gareth Bale hizo fieros exaltando las cualidades del Tottenham, en donde ya había actuado de 2007 a 2013: “Sé lo buena que es la plantilla, el equipo, el entrenador y lo grande que es el club”.

Por su parte, directivos del Real Madrid han venido recriminando a Zidane por no haber aprovechado a James y a Bale, pues el presente del conjunto blanco no es el mejor y la ausencia de este par de jugadores se estaría sintiendo.

Entre tanto, Tottenham se alista para visitar al Burnley este lunes 26 de octubre en la sexta fecha de la Liga Premier, mientras que el jueves 29 deberá visitar al Antwerp de Bélgica en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Europa.