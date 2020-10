Pese a que no ocurrió ningún incidente de consideración (más allá del susto), un grupo de diez pedalistas de la Vuelta a España tuvieron que bajar el ritmo para no chocarse con los caballos, que estaban cruzando la carretera.

En el video, captado por las cámaras de la transmisión y difundido en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo los animales van caminando en sentido contrario, mientras que los corredores frenan para no embestirlos.

Al final, el español Marc Soler (Movistar) fue el vencedor de la segunda fracción de la carrera ibérica, superando al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) y al irlandés Daniel Martin (Israel Start), segundo y tercero, respectivamente.

Roglic, vigente campeón de la competencia, mantuvo el primer lugar de la clasificación individual, mientras que el colombiano Esteban Chaves (Mitchelton- Scott) continúa en la cuarta posición de la general.

Este jueves se llevará a cabo la tercera etapa de la Vuelta a España 2020 entre Lodosa y La Laguna Negra de Vinuesa, con un recorrido de 166,1 kilómetros. La jornada contará con dos puertos de montaña y terminara en alto.

— La Vuelta (@lavuelta) October 21, 2020