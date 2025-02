Jhon Jáder Durán no se hizo esperar más y, a solo horas de confirmar su llegada a Al Nassr, ya se integró al grupo en lo que respecta a su primera práctica, vistiendo los colores del cuadro que dirige Stefano Pioli.

El portugués le pegó su ‘palmadita’ al delantero de 21 años, quien se le vio muy sonriente en el primer entrenamiento con Al Nassr, dejando en evidencia su buena sintonía de cara a todos los objetivos que vienen tanto a nivel personal, como colectivo.

Durán and AlRuhaili got the Nassr welcome! 😂💛 pic.twitter.com/XQ37NmKEzn

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 2, 2025