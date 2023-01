El Al Nassr aplazó para este viernes el encuentro contra el Al Tai, un duelo que generó gran expectativa entre la afición ante la posibilidad de ver al portugués Cristiano Ronaldo en el estadio.

Su presencia no estaba confirmada en el campo de juego, ya que ‘CR7’ debe cumplir una sanción de dos juegos que le dieron en Inglaterra tras arrojar el celular de un hincha que le pidió una foto.

Esto dijo el club:

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta'i is postponed for 24 hours.

We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 5, 2023