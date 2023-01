Este martes 3 de enero se dio la presentación de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita. La rueda de prensa estuvo llena de varias frases en las que ‘CR7’ dejó controversia en el aire.

Sin embargo, la más llamativa lo fue debido a un error imperdonable que cometió al momento de hablar del país en el que estaba.

Esta fue la entrada del portugués a su nueva casa:

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5

“Para mí, no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica . Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente”, dijo Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa de su presentación.

De inmediato, decenas de comentarios se tomaron a modo de burla el lapsus que tuvo el portugués al confundir a Arabia Saudita con Sudáfrica.

El exjugador del Real Madrid señaló que su labor en Europa ya estaba completa y que por eso veía con buenos ojos la oferta del Al Nassr que se materializó en los últimos días.

Este fue el momento de la embarrada de Ronaldo:

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5

— SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023