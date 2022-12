Con todo a su favor, Independiente Medellín dejó escapar una gran oportunidad para haber abonado la mitad de la estrella de Navidad, ante Deportivo Pereira: que gracias a la impresionante actuación de su arquero Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, dio un paso grande hacia la Liga BetPlay 2 2022.

El ‘poderoso’, que en los torneos cortos ha ganado cuatro de sus seis estrellas, solo celebró en una ocasión fuera del Atanasio Girardot; una estadística que no lo favorece. Y cuando lo hizo fue porque ganó en la ‘ida’; en aquel 2002-2 frente a Deportivo Pasto, gracias al 2-0 en los primeros 90′ de la llave.

De resto, cuando tuvo que salir por la gloria lejos de suelo paisa, no pudo consumar su deseo. Le pasó en 2008-2, certamen en el que no pudo darle vuelta a la derrota en su cancha ante América (0-1), y terminó goleado en el Pascual Guerrero de Cali (3-1), con lo que no logró coronar la campaña.

También lo vivió en 2012-2, instancia en la que fue superado por Millonarios, luego de la igualdad (0-0) en el ‘Coloso de la 74’. En el gramado de El Campín de Bogotá cayó por la vía del punto penal, luego de un nuevo empate (1-1), en una llave en la que falló el entonces juvenil Andrés Correa.

Y la historia se repitió en 2014-2, contra el otro elenco bogotano: Independiente Santa Fe, con el que tampoco en su cancha y perdió (1-2). La historia en la capital de la República no fue a otro precio, pues el cuadro ‘cardenal’ logró mantener la distancia (1-1) y quedarse con la copa como anfitrión.

Hay que tener en cuenta que la conquista de la Liga 1 2004, frente al Atlético Nacional, el ‘Decano’ festejó a domicilio, pero con dos particularidades: lo hizo en su cancha habitual, el Atanasio Girardot, y ganó en el primero de los dos cotejos, cuando picó en punta (2-1) oficiando como anfitrión.

En el Hernán Ramírez Villegas, una plaza históricamente difícil para los ‘Rojos’, el grupo comandado por David González está llamado a romper la mala racha en este tipo de definiciones tras no hacer respetar su casa. La experiencia en este tipo de lides puede jugarle a su favor, ante un rival novato.

La sequía sin títulos de Liga, vigente desde 2016-1, cuando se consagró de la mano de Leonel Álvarez, tiene a la expectativa a los hinchas del cuadro montañero, que quiere quitarse el remoquete de eterno ‘subcampeón’ cuando se trata de ir por el éxito en esta competición. Y bordar así su séptima estrella.