Luego de toda la polémica y revuelo que ha causado este tema y las sanciones dispuestas para cada uno de los involucrados en la agresión en el campo de juego, cada una de las partes recibió sus sanciones respectivas.

Sin embargo, no todos están satisfechos con la manera en la que se han llevado los procesos, pues Millonarios había interpuesto un recurso de reposición que no tuvo eco en el Comité de Disciplina, el cual ratificó las tres fechas de sanción.

La polémica radica en que sí hubo piedad y consideración con el Deportes Tolima, al permitir el aforo en tres de las tribunas del Estadio Manuel Murillo Toro, además de rebajar una fecha de suspensión.

En su último boletín de sanciones, el Comité Disciplinario del Campeonato (CDC) “no accedió a reconsiderar la decisión contenida en el artículo 8ºde la Resolución No. 009 de 2023, bajo el entendido que si bien el resultado final de las sanciones impuestas, consistentes en suspensión parcial de la plaza y suspensión al jugador terminan resultando en teoría desproporcionadas, esta autoridad disciplinaria no emite fallos en equidad sino en derecho. Como consecuencia de ello, la motivación que dio origen a la aplicación del agravante contenido en el literal g) del artículo 47 del CDU de la FCF, fue ratificada por parte del Comité y además en el texto del recurso presentado no fue controvertida, razón por la cual la decisión se mantiene incólume”.