Javier Fernández, conocido como el ‘cantante del gol’, aseguró durante el encuentro que la fiel seguidora del conjunto ‘azucarero’ no cumplió con lo prometido, ya que había ofrecido desnudarse completamente si Marco Pérez anotaba su primer gol con el Deportivo Cali.

Aunque el tema no tenía nada que ver con el partido, el relator colombiano junto a Carlos Antonio Vélez duró algunos minutos de la transmisión hablando de la fotografía sin ropa de la vallecaucana, la cual fue publicada este martes en Twitter.

“Quiero decirle que el personaje [Fay Martínez] no cumplió porque tiene algo y era sin nada. No era así. Eso quedó a medias. Ella no habló de un foto artística”, afirmó Fernández entre risas luego de que el periodista le contó que la locutora ya había subido la imagen.