La ciclista colombiana Paola Parra protagonizó una de las imágenes que más repercusión tuvo en la Copa Mundo de BMX que se llevó a cabo en Bogotá este fin de semana. Antes de competir en su categoría, la joven sacó un cartel contra el presidente Iván Duque, en el que le pedía que respetara varios artículos de la constitución.

“Duque, por favor no olvide los artículos 2, 3, 11, 12, 40, 51, 63 y 67 de la constitución política de Colombia. Posdata: nos vemos en las elecciones”, escribió la deportista en su cartel.

La imagen de ella mostrándolo se viralizó en las redes sociales y no pasó desapercibida para los organizadores de la Copa Mundo de BMX. Según contó Parra en sus redes sociales, al otro día, un delegado del evento le llamó la atención y le dijo a ella y a otros compañeros de la delegación colombiana que el certamen no era el lugar correcto para protestar.

“¿Ustedes pueden creer que hoy antes de la competencia reunieron a todos los que estábamos corriendo por Colombia para llamarme la atención? Lo más chistoso es que el señor dijo: ‘Este no es el escenario para que usted proteste. ¿No ve que lo está viendo todo el mundo?‘”, relató la ciclista en la primera parte de la publicación en la que denunció lo acontecido.

Parra agregó que ella le quiso responder al delegado, pero que este no quiso darle la palabra en ningún momento, lo que le generó una impotencia que la hizo llorar.

“Del coraje que me dio, no pude aguantar las ganas de llorar, no saben cuánto me duele la indiferencia de este país. Yo, gracias a mi familia lo he tenido todo, nunca me ha faltado un plato de comida, pero eso no quiere decir que yo sea indiferente ante lo que sufren los demás. #VivaElParoNacional, pero que viva con argumentos”, concluyó la joven.

La deportista se quedó con la medalla de bronce en la categoría Sub-23 y además de dedicarse al BMX estudia Derecho. Esta fue la publicación con la que contó lo que vivió el domingo: