Un día después de coronarse campeón del Giro de Italia y sumar a su palmarés su segundo título en una gran vuelta, luego del Tour de Francia 2019, Egan Bernal aceptó referirse públicamente al paro nacional que vive el país desde hace poco más de un mes.

Lo hizo en una entrevista con Mónica Jaramillo para la revista Semana, en la que lamentó la crisis que está viviendo el país por la violencia que azotó durante las últimas semanas a varias regiones del mismo. El ciclista colombiano fue enfático en pedir que se detengan los enfrentamientos y aclaró que respalda a las personas que salen a marchar pacíficamente.

“Me da mucha tristeza. Hagamos el amor y no la guerra. Parce, basta. Ya todos entendimos el mensaje. Entiendo a las personas que están marchando y de verdad los apoyo, lo que no apoyo es la violencia, no puedo con eso, sea de una parte o de la otra. Parce, basta“, declaró el zipaquireño.

Bernal agregó que afrontó este Giro de Italia como la posibilidad de brindarle una alegría al país y hacer que los colombianos se unieran en torno a un posible triunfo suyo. Unos cuantos días antes de que iniciara la carrera, el deportista había manifestado su preocupación por lo violentas que se tornaron las manifestaciones en el país e indicó que rechazaba “los abusos de las autoridades hacia las personas que salen a protestar”.

En la entrevista que dio este lunes, el ciclista insistió en que es necesaria la unión entre todos. “Pensaba en dar algo de felicidad a nuestro país y que este triunfo nos uniera. Sería chévere que nos uniéramos para sacar a nuestro país adelante, dejar a un lado tanta violencia que estamos viviendo, nosotros no somos así. Colombia no es violencia, Colombia es pasión, es amor. Todo el mundo, afuera, piensa en Colombia y piensa en un país alegre, de felicidad“, reflexionó.

De igual manera, Bernal invitó a los colombianos a que entiendan que el cambio real del país está en manos de todos y no en las de uno o otro político. Es por eso que aseguró que es necesario que todos los ciudadanos actúen a favor de ese cambio de la manera que puedan hacerlo.

“No le echemos la culpa a uno o al otro, somos todos, somos un país. Todos tenemos que mejorar y todos podemos aportar, pero hagámoslo, con paz, con amor. Empecemos por nosotros mismos, antes de esperar que otra personas cambie el país pues, parce, empecemos por nosotros. Esto no va a ser algo de la noche a la mañana. Nosotros sí podemos cambiar“, concluyó Egan.

Este es, en video, el momento en el que Bernal habló de la crisis social que vive el país: