Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Dani Vivian, central del Athletic de Bilbao y de la selección española, aseguró estar “muy contento” de su debut con España, pero no tanto con el resultado, tras la derrota por 0-1 ante Colombia.

(Ver también: [Video] Espectacular atajada de Camilo Vargas con Colombia ahogó grito de gol a España)

El central fue testigo directo del tanto de Daniel Muñoz, después de que Luis Díaz le batiera en el uno para uno.

“Lo he vivido con muchísima ilusión. Durante la semana me han dado mucha confianza el ‘míster’, el cuerpo técnico, los compañeros. Estoy muy contento del debut, no tanto del resultado“, dijo el central en Televisión Española.

Sorbe el gol de Luis Díaz, Vivian afirmó que ha sido “una individualidad buenísima”.

“Ha llegado a línea de fondo y la ha puesto, ha sido un gran gol“, admitió el español, que también habló de lo que le faltó a España.

La jugada de Luis Díaz se dio al minuto 61, cuando el atacante colombiano, con velocidad, regate y gambeta dejó en el camino a Vivian, y luego lo dejó ‘regado’ para darle la asistencia a Daniel Muñoz para el golazo de volea del lateral derecho antioqueño.

(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; es dentro de poco y será un gran partido)

“Creo que no hemos llegado a conectar con la gente de arriba, hemos estado un pelín separados de más en la creación. Nos ha faltado presencia en área rival para tener control del juego”, concluyó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.