El ciclista es el segundo hijo de Luis Quintana y Eloísa Rojas, una pareja de campesinos dedicada a la agricultura; la primogénita de la pareja se llama Esperanza y, el menor, es Dayer, que también es ciclista.

Nairo Quintana, el niño que pedaleaba 16 kilómetros hasta su escuela

Justamente fue la distancia que había entre su casa y el centro educativo lo que hizo que el deportista, sin querer, entrenara diariamente y se volviera uno solo con su bicicleta, que estaba hecha de hierro y era muy pesada, como se lo contó en una entrevista a ‘Suso’.

En el espacio con el presentador, el deportista también dijo que su primer acercamiento con el ciclismo lo tuvo un día en que regresaba de la escuela, pues de camino a casa se encontró a un grupo de ciclistas que no lo lograron rebasar; pese a que su bicicleta no era profesional, llevaba cargada su maleta y no tenía un entrenador.

Según contó ‘Suso’, a Quintana, que tiene embolatado el título del Tour de los Alpes, lo veían en la escuela como un peleonero, pero el deportista se defendió diciendo que él no soportaba ver que maltrataran a quienes no se podían defender, así que les hacía frente a los abusivos.

Aquí, la entrevista que le concedió el pedalista a ‘Suso’:

Nairo Quintana es mecánico y agricultor en sus ratos libres

Antes de que el pedalista se graduara del colegio, ya tenía un contrato con un equipo, pero esto no hizo que se olvidara de que siempre le gustaron los carros, específicamente poder conocer su estructura y, si le era posible, repararles cualquier daño.

En sus ratos libres, el deportista y sus familiares se dedican a hacer siembros, esta no es una costumbre que haya perdido con el paso del tiempo.

Desde pequeño, Nairo tuvo que ayudarle a su familia para salir adelante, para esto se levantaba a las 2:00 de la mañana y ayudaba a sus padres en las labores del campo; a las 7:00 de la mañana ya tenía que estar en su escuela.

Familia de Nairo Quintana

Además de su papá, su mamá y sus dos hermanos, el nacido en Boyacá cuenta con la compañía de su esposa Paola Hernández, con quien tiene dos hijos: Mariana, la mayor, Tomás, pequeño al que presentó en 2018, como se puede ver en la foto que aparece a continuación: