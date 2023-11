Pese a que tenía unas opciones remotas de clasificar a los cuadrangulares, Independiente Santa Fe quedó prácticamente eliminado con el empate que consiguió en Neiva el viernes pasado por la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Luego de ello, las directivas habrían tomado una decisión que fue criticada por Acolfutpro (Asociación Colombia de futbolistas profesionales), ya que le habría dado a los jugadores vacaciones anticipadas, incluso faltando una fecha para que termine el todos contra todos.

Pese a que el cuadro capitalino se pronunció y desmintió dicha información, todo parece indicar que ya les comunicó a algunos jugadores que no continúan en el club.

Uno de ellos es Christian Marrugo, quien fue uno de los referentes del equipo durante este año y quien incluso puso la cara cuando la hinchada presionó a la plantilla por los malos resultados.

Así lo confirmó el propio futbolista en el programa ‘Vbar’, de Caracol Radio, donde aseguró que llegó a un acuerdo con el presidente Eduardo Méndez para finalizar el contrato.

“El año no fue el mejor en lo colectivo y en lo individual porque no clasificamos a lo que queríamos. Se trabajó de la mejor manera, pero esto es fútbol y pasa cualquier cosa. Llegué a un acuerdo con el club y finiquitamos el contrato. Le doy las gracias al ‘presi’ por traerme a Santa Fe, pero desafortunadamente las cosas no salieron como queríamos”, comentó el futbolista.