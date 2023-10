Este sábado a partir de las 4:00 de la tarde se vivirá una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la jornada 18 de la Liga Betplay. Aunque en la tabla solo se sacan dos puntos de diferencia (Millonarios tiene 2 partidos menos), la mayor presión recae en el cuadro ‘cardenal’ por su actualidad.

Los malos resultados de los últimos partidos —solo ha ganado uno de los recientes 9 compromisos— han hecho que la hinchada del equipo rojo de la capital muestre su inconformidad con la dirigencia y, de hecho, hace unos días protestaron en la sede del club para pedir la salida del presidente Eduardo Méndez.

Los reclamos por el mal momento que vive el club no han quedado allí y este miércoles 18 de octubre, a 3 días del clásico ante su rival de patio, un grupo de aficionados (principalmente integrantes de la barra brava) llegó hasta la sede del equipo en Tenjo para encarar a los jugadores y exigirles compromiso.

De acuerdo con el periodista Theo González, los hinchas tuvieron un cara a cara con el nuevo técnico Pablo Peirano y los futbolistas del plantel. Según el comunicador, el entrenador y el volante Christian Marrugo tomaron la vocería del grupo.

A esta hora La Guardia Albirroja Sur está en la sede de Tenjo y tuvo un encuentro cara a cara con Peirano y los jugadores. El D.T. y Marrugo tomaron la vocería del equipo. Llevaron un trapo gigante que dice: "clasificar es obligación". Iremos informando sobre el tema. — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) October 18, 2023

Un video que circuló en redes, que posteriormente fue eliminado, mostró los momentos de tensión que se vivieron en el lugar y se alcanza a escuchar la molestia de los aficionados, que incluso señalan a uno de los jugadores de “borracho”.

“Para ser borrachitos somos barras, no somos jugadores, viejo”, “jugador de barrio, no sabe pegarle. De Fontibón salen mejores, papá”, “jugador de barrio, borracho, sale de un partido a tomar”, “respeten que es la hinchada”, “ese Scarpeta es otro que no sirve para nada, defensa de barrio”, son algunos de los comentarios que se alcanzar a escuchar.

Theo González agregó que los hinchas llevaron un trapo gigante con la frase “clasificar es obligación”, con la cual les exigieron a los futbolistas entrar sí o sí a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Los partidos que le restan a Santa Fe para lograr la clasificación son ante Millonarios, Atlético Huila y Once Caldas.

