Independiente Santa Fe sumó una nueva eliminación en la Liga BetPlay. Todavía no lo dan como oficial porque matemáticamente hay una remota opción de clasificar.

Finaliza la Liga 2023-II enfrentando a Once Caldas en El estadio El Campín y utulizará juveniles. El ‘Blanco – Blanco’ tampco tiene chances, por lo que será uno de los juegos menos atractivos de la fecha 20.

Ante esto, Acolfutpro, entidad que vela por las condiciones legales de los jugadores en el fútbol colombiano, dio a conocer que “indebidamente” Santa Fe mandó a vacaciones a toda su plantilla, a excepción de tres jugadores.

A través de un comunicado oficial, la empresa que hace que se cumplan los derechos de los jugadores manifestó que esto infringe el Código Sustantivo del trabajo.

“Acolfutpro rechaza la determinación adoptada por el presidente de Independiente Santa Fe, quien este lunes 30 de octubre decidió, si previo aviso, enviar al plantel de futbolistas profesionales (salvo a tres de ellos ) a vacaciones, pese que el equipo aún se encuentra en competencia en la Liga BetPlay Dimayor.

1. “Los directivos de Santa Fe vulneran abiertamente el código Sustantivo del trabajo (CSTI), que establece el numeral 2 del artículo 187 que “El Empleador tiene que dar a conocer 15 días antes de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones”.

2. Esta determinación vulnera los principios de integridad de la competencia porque, aunque Santa Fe tiene la posibilidad matemática de clasificar a los cuadrangulares, está otorgando una ventaja deportiva al enfrentar su partido de la fecha 20 de la fase todos contra todos contra el Once Caldas con una nómina integrada en su mayoría por futbolistas juveniles. Cabe recordar que el Once Caldas, que ya no tiene posibilidades de clasificar, tiene la necesidad de acumular puntos para el promedio del descenso de la temporada 2024, puja en la que están involucrados otros equipos que el próximo año luchan para mantener la categoría.

Hacemos un llamado a las autoridades del fútbol para que investiguen y sancionen este tipo de conductas que van en contra del Código de Ética de la FCF que tiene entre sus objetivos “prevenir prácticas ilegales, inmorales y contrarias a los principios éticos y a la transparencia, las cuales puedan llegar a perjudicar la imagen de la Federación y del fútbol colombiano”.

