Para el 2024, el brasileño Jader Barbosa da Silva Gentil, no seguirá su carrera profesional con Atlético Nacional.

Las cosas en Atlético Nacional no están bien. El quinto del rentado local está atravesando uno de los momentos más difícil en toda su historia, y se debe a la división que tienen sus hinchas con la parte directiva del club. Pero los problemas no acaban en esto, pues muchos de los fichajes que fueron llegando al equipo más ganador de Colombia, decepcionaron a los simpatizantes verdes y como si fuera poco, estos saldrán por la parte de atrás.

Por medio de sus redes sociales, el periodista experto en fichajes, Pipe Sierra, le contó a sus seguidores que el brasileño Jader Gentil no seguirá en Nacional. “Si bien Atlético Nacional no tenía opción de compra por Jáder (20), sí podía negociar nuevamente con Athletico Paranaense, pero eso no pasará. La decisión ya está tomada .El extremo brasileño regresará en enero de 2024 al equipo dueño de sus derechos”, dijo el comunicador.

Recordemos que, este volante solamente anotó tres goles con la camiseta Verdolaga, y hasta la fecha, lleva un acumulado de 1.360 minutos, distribuidos en 32 partidos.

Del mismo modo, este deportista que prometía mucho dejó a todos los seguidores del rival de patio, el Independiente Medellín, con muchas ganas de ver su talento, y ahora tendrá que volver al elenco al que pertenece, con el objetivo de revivir su carrera profesional, la cual, al sol de hoy, está pasando por su peor momento.

Santiago Mejía Álvarez.

