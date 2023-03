Una vez más, se dio un rendimiento irregular del equipo rojo de Bogotá y llegó una nueva derrota, a pesar de haber empatado el partido en 2 oportunidades. Y con el marcador final de 3 por 2, en la visita al Envigado, Christian Marrugo y Harold Rivera no se quedaron callados y respondieron a los hinchas de Santa Fe que se han mostrado en contra del equipo.

(Vea también: Los millonarios premios que podría ganar Medellín si avanza en la Copa Libertadores)

El contexto es complicado, ya que apenas han sumado 3 empates, una victoria y 2 derrotas, pero el problema ha sido el juego y los rivales a los que han enfrentado. Además, los antecedentes condenan al DT, que en su anterior paso por el equipo tuvo una buena campaña cuando recién llegó y después acumuló eliminaciones y fracasos, sobre todo aquel partido de Copa Libertadores contra un River Plate afectado por muchos contagios de COVID-19 y con un jugador de campo en la portería.

Al final del partido perdido 3 por 2 con Envigado, del pasado sábado 4 de marzo, cuestionaron a Christian Marrugo sobre el mal momento y presión para el técnico. Resaltando la celebración de su gol, con abrazo y respaldo para Rivera, mientras desde la tribuna había insultos y gritos:

(Vea también: Conozca los regalos más excéntricos en el mundo de futbolistas, que valen una fortuna)

“Uno lo siente, porque es un ser humano, esto es una familia y todos los días nos vemos. Da mucha tristeza y trata uno, dentro de lo posible, dar el respaldo, pero a veces jugamos bien y no se dan las cosas”, agregó.

Después, el propio entrenador dijo lo que siente cuando los hinchas atacan y destacó que hay dolor y sentimientos de tristeza, porque también afecta a su entorno familiar: “Es difícil, quizás somos los que más sentimos esto, a la gente, la entiendo. Pero, muchas veces, no comparto porque uno también sufre, tiene familia y le duele”.

Posteriormente, Marrugo resaltó que la única respuesta a las críticas es sacar los resultados en el campo y no mucho más: “Mensaje dentro de la cancha, las palabras se acabaron y el miércoles hay que ganar. Ese es el mensaje que tenemos que dar; ganar, clasificar y estar en fase de grupos”.

Lee También

En una pregunta puntual, sobre si daría un ‘paso al costado’ por la situación y si no se da la clasificación en la Copa Sudamericana 2023 contra Águilas Doradas de Rionegro, Harold Rivera afirmó que el presidente Eduardo Méndez fue el que lo contrató y él será el único con el que hablará para seguir. Justamente, por las agresiones al presidente del club, en el marco del partido contra Unión Magdalena en El Campín, la postura del técnico fue firma contra esos aficionados:

“La violencia física es la que no tenemos que ver. Eso tienen que pregonarlo ustedes (la prensa) también. ¿Por qué tiene que haber violencia? Nosotros somos seres humanos y no nos queremos equivocar, es la reacción de la gente y uno no puede estar de acuerdo… Que la gente grite y todo, pero, la agresión física no debe pasar y no debemos llegar a esa instancia. Miren todo lo que ha pasado, hablamos de paz, y el fútbol en paz es otra cosa. La gente se molesta por los resultados”