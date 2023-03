Independiente Santa Fe visitó el estadio Metropolitano de Itagüí para enfrentar a Envigado en juego valido por la séptima fecha de la Liga BetPlay. De ese modo el conjunto cardenal cayó con un marcador final de 3 a 2.

En el primer tiempo las acciones fueron parejas, en total hubo mas de 10 aproximaciones por parte de los dos equipos, sin embargo, ninguno logró concretar en la portería rival.

(Vea también: Independiente Santa Fe tiene novedad importante en convocados para visitar a Envigado)

La lluvia de goles inició en el tiempo complementario con Rubio España que abrió el marcador luego de una mala salida del conjunto bogotano donde tomó mal parado a José Silva para anotar; Julián Millán marcó el empate tras una acción en el área con doble cabezazo.

Asimismo, Henry Mosquera puso el segundo tanto para los locales, en que le ganó en velocidad a Viáfara y este terminó picándole por encima el esférico a Silva; la reacción de Santa Fe no se hizo esperar y Marrugo decretó el empate parcial, no obstante, Juan Manuel Zapata marcó el tercer gol y selló el triunfo del cuadro naranja luego de una jugada individual para rematar de media distancia.

(Vea también: Sebastián Pedroza figuró en duelo contra Cristiano Ronaldo, pero no alcanzó para vencerlo)

Entre tanto, estas fueron las impresiones del entrenador tolimense luego de la derrota sufrida donde se le vio disgustando.

“No nos hemos adaptado de la mejor manera a los que son los ritmos de partidos, sobre todo hoy, sin embargo, el equipo genera opciones, debemos concretar las situaciones de gol. Entiendo a la gente, yo también tengo familia a uno también le duele, pero tengo la cabeza en alto y ya vendrán los resultados”.

Lee También

“A futuro ya miraremos la decisión que tómanos, ¿por qué dar un paso al costado si conseguimos la victoria ante Águilas?, a mi me trajo el doctor Méndez, y el día que el doctor Méndez diga que no continuo me voy con la cabeza en alto”.

“No estoy tranquilo con los resultados, sé que esta situación no la había vivido a pesar de la primera etapa con Santa Fe, pero es otra situación”.