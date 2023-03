El pasado fin de semana, Wilson Morelo fue tendencia en las redes sociales tras desperdiciar dos penaltis en el mismo encuentro. Fue víctima de una espectacular tarde de Ramiro Sánchez, portero del Unión Magdalena.

Ese día, Independiente Santa Fe no pasó de un triste y pálido 0-0 y, de momento, se encuentra en las últimas casillas en la tabla de posiciones, en una temporada en la que no ha podido ganar en condición de local.

(Vea también: Martín Cardetti se llevó a un exjugador de Independiente Santa Fe para segunda división)

Precisamente, Wilson Morelo puso la cara y habló con Caracol Radio sobre este suceso, lo que calificó como “uno de los días más difíciles de la carrera”.

“Pasé las horas más difíciles de mi carrera porque nunca me había pasado poder errar dos penales ahí mismo en un juego y bueno me tocó esta vez a mí”.

Sobre el resultado dijo que “es una situación nueva que no me había tocado vivir, necesitábamos ganar, el equipo necesitaba la victoria, me hago cargo, pongo la cara, pedí disculpas como lo hice públicamente”.

(Vea también: A Kevin Mantilla se le abrirían más puertas en Europa: lo buscarían desde Italia)

Sin embargo, espera revancha. “Esta semana vamos a tener tres partidos, estamos con la fe intacta de que lo vamos a sacar adelante de la mano de Dios, en lo personal siempre saco un aprendizaje o una enseñanza de estas cosas”.

Finalizó hablando sobre el momento de Santa Fe. “Hemos sido muy irregulares, yo no vengo a justificar algo, como referente del equipo me hago cargo, no hay excusas, no hay disculpas. Tenemos tres partidos al frente y tenemos que ir a sacar los partidos por nosotros, por nuestras familias y por los hinchas”.