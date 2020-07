Para el exestratega, alinear a los tres ganadores de pasados Tour de Francia (Egan, Froome y Thomas) en el mismo equipo lo hace más vulnerable y en este río revuelto que se forma mientras la carretera decide quién es el más fuerte pueden aprovechar grandes corredores, como el boyacense Nairo Quintana y los franceses Thibaut Pinot y Romain Bardet.

“Un ganador de 4 Tours veterano y uno joven, con potencial de ganar 4 o 5 más, no caben en el mismo equipo”, sentenció Guimard, citado por el portal especializado Cycling News.

“Froome se tenía que ir, eso es obvio”, explica Guimard en referencia a que Chris Froome firmó con el equipo Israel Start-Up Nation a partir de la temporada del 2021, presionado –según el experto– por el surgimiento de Egan Bernal como un gran corredor, después de ser el ganador más joven del Tour de Francia en 100 años. El equipo Ineos hizo el anuncio de la salida de Froome para la próxima temporada.

“A menos que Froome dijera: ‘No estoy en capacidad de ganar mi quinto tour. Me voy a poner al servicio de un jovencito de 23 años’, las cosas funcionarían”, señala Guimard en el medio, pero asegura que eso no va a suceder, pues no está en la naturaleza del británico; de ahí pueden venir las vulnerabilidades del equipo Ineos, sumado a que tiene otro líder (Geraint Thomas).