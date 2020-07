green

El holandés Servais Knaven, uno de los directores deportivos del Ineos, se pronunció al respecto en la web de Un.nl, donde intentó desmentir versiones sobre una aparente guerra por la capitanía de la escuadra inglesa.

“Nunca fue un problema interno, este rumor siempre ha sido un poco divertido”, indicó inicialmente.

Y aclaró que el anuncio de la partida de Christopher Froome no modificará los planes que el Ineos tiene para él en el Tour de Francia 2020, aunque no especificó si lo pondrá como jefe de filas.

“La marcha de Froome no cambiará su rol, no veo ninguna razón para que eso pase. Que nos vaya a dejar no supone ninguna diferencia”, argumentó.

Por último, Knaven señaló que habló del tema para evitar desconcentraciones entre los integrantes del Ineos: “Es muy importante que haya claridad. Todas las preguntas sobre su marcha del equipo están resueltas; ahora podremos concentrarnos completamente en el Tour”.

Froome firmará contrato con el Israel Start-Up Nation el primero de agosto, cuando empieza la temporada europea del WorldTour, pero correrá lo que resta del año con el Ineos.