La escuadra hebrea confirmó que el primero de agosto de 2020 firmará con Christopher Froome un contrato que se extenderá hasta el final de la carrera del corredor que actualmente está en el Ineos.

“Liderará nuestro equipo a partir de la próxima temporada”, enfatizó el comunicado del Israel Start-Up Nation, escuadra del WorldTour que le garantizó a Froome lo que ya no tenía en su actual formación: ser jefe de filas indiscutido.

En consecuencia, Froome disputará el Tour de Francia 2020 con el Ineos buscando ser cabeza de grupo, aunque para ello deberá imponerse sobre sus compañeros Egan Bernal, colombiano que defenderá el título, y Geraint Thomas, galés que ganó la ronda gala hace 2 años.

Hasta el momento, el Israel Start-Up Nation, escuadra que actualmente no cuenta con ‘escarabajos’, no ha anunciado a más fichajes de cartel.

Así anunció a Froome el Israel Start-Up Nation:

As expected, we face a huge demand on our website “welcome to our family” Chris Froome statement. Here is our Facebook-link to the full statement:https://t.co/ererIVbPNn@StartUpNationHQ #ChrisFroome #YallaIsrael #YallaChris pic.twitter.com/KU62tvLMNh

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) July 9, 2020