Ambos pedalistas contarán con el apoyo de una nómina bastante completa, compuesta por: Alejandro Valverde, Marc Soler, Andrey Amador, Carlos Verona, Imanol Erviti y Nelson Oliveira.

🇫🇷💛 Meet our lineup for the #TDF2019 – our 37th consecutive @LeTour appearance!

🚴‍♂️ @NairoQuinCo / @MikelLandaMeana / @alejanvalverde / @solermarc93 / @ImanolErviti / @Carlos_Verona / @Nelsoliveira89 / @Andrey_Amador

