El Real Madrid se somete hoy, 3 de octubre, a un examen de nivel ante el Napoli, en su segundo compromiso de la Liga de Campeones, en la que debutó con victoria por 1-0 ante el Unión Berlín. Además, el Sevilla espera estrenar su casillero de victorias en el campo del PSV Eindhoven neerlandés, al igual que la Real Sociedad visita al Salzburgo austríaco. Ambos equipos empataron 1-1 en sus primeros duelos, ante el Inter italiano y el Lens francés.

Examen de nivel en la casa de Maradona

En la casa del Diego, donde Maradona dejó una huella imborrable en el tiempo, donde reside un Nápoles que volvió a ganar el ‘Scudetto’ 33 años después, el Real Madrid se somete a un examen de nivel tras salir señalado del primer gran duelo de la temporada, en el derbi del Metropolitano, y haberse levantado con fortaleza para volver a liderar La Liga.

Con bajas

Un duelo de prestigio. De esos que vuelve a dirigir el foco de los favoritos o que alimenta dudas en los días grandes. Y lo encara el Real Madrid, que fue goleado en su más reciente clásico contra el Atlético de Madrid, con las bajas de tres de sus pilares, dos de ellos defensivos. Sin Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba.

Pulso para no perder la estela del Arsenal

El PSV y el Sevilla se ven este martes en Eindhoven en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, torneo que ambos lo iniciaron con un traspiés, el neerlandés al caer goleado (4-0) en Londres ante el Arsenal y el español en el Sánchez-Pizjuán, donde no pasó del empate (1-1) frente al Lens francés, con lo que ahora tienen la oportunidad de no perder la estela de la formación inglesa.

El Arsenal, que hizo la compra más cara en toda su historia, parece favorito a ser primero del grupo B, por lo que la segunda plaza está muy cotizada al dar derecho también a entrar en los octavos de final, por lo que el martes, en el Philips Stadion, se podrá ver el que más pone para conseguirlo y lo harán dos equipos que

están al alza después del mal arranque de la ‘Champions’.

Antony entra en la convocatoria del United

El delantero brasileño Antony, del Manchester United, ha entrado en la convocatoria de su equipo para el partido de Liga de Campeones de este martes ante el Galatasaray, después de perderse los últimos cinco encuentros por denuncias por malos tratos.

Partidos de hoy

11:45 a.m. Union Berlin vs Braga

11:45 a.m. Red Bull Salzburg vs Real Sociedad

2:00 p.m. Copenhague vs Bayern Munich

2:00 p.m. Inter vs Benfica

2:00 p.m. Lens vs Arsenal

2:00 p.m. Manchester United vs Galatasaray

2:00 p.m. Napoles vs Real Madrid

2.00 p.m. PSV vs Sevilla

