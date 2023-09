El Sevilla, vigente campeón de la Europa League, inició su recorrido en el certamen con un empate 1-1 que sabe a poco ante el Lens francés, en el grupo B.

En este encuentro Déiver Machado, titular del club francés, neutralizó el ataque por la izquierda del equipo español, y ayudó bastante en la parte ofensiva al Lens, que por poco se lleva la victoria, pero le faltó efectividad. Machado fue sustituido a los 85 minutos tras un esfuerzo importante.

En otro de los encuentros, el Real Madrid se impuso, de manera agónica, 1-0 al Unión Berlín. Un gol de Jude Bellingham con el tiempo cumplido (90+3) le dio los tres puntos a los madridistas, en un grupo C que comanda junto al otro favorito y campeón italiano, Napoli, que venció 2-1 en su visita al Sporting Braga también con un tanto tardío, en su caso un autogol de los lusos en el minuto 88.

En el conjunto portugués fue titular el colombiano Cristian Borja, quien además recibió tarjeta amarilla y sumó los mismos minutos de Machado antes se ser relevado (85’).

De otro lado, el Bayern de Múnich alemán se impuso al Manchester United (4-3) en el grupo A. Los bávaros marcaron la diferencia gracias a los goles de Leroy Sané (28), Serge Gnabry (32), Harry Kane (53) y Mathys Tel (90+2) y se pusieron líderes de la zona. Por los ‘Red Devils’, que no se rindieron en ningún momento, marcaron Rasmus Hojlund (49) y el brasileño Casemiro por partida doble (88, 90+5).

Completaron la fecha en ese grupo el Galatasaray turco y el Copenhague danés, que empataron 2-2 en Estambul. El equipo turco contó con la presencia de Dávinson Sánchez en el banco de suplentes, pero no ingresó al compromiso.

En otro duelo muy cerrado, el Inter de Milán, que tuvo la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado por lesión debido a una tendinitis, empató con la Real Sociedad.

Cuando el equipo italiano se dirigía a la derrota, el delantero argentino Lautaro Martínez apareció en la recta final para con una anotación darle oxígeno a los italianos y dejar el encuentro con empate 1-1.

El reparto de puntos en San Sebastián dejó como primer líder del grupo al Salzburgo austríaco, que sorprendió venciendo 2-0 en el terreno del Benfica.

