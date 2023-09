Un nuevo caso de violencia de género sacude la órbita del Manchester United. Este lunes, el periódico brasileño ‘UOL esporte’ reveló que el delantero internacional, Antony está siendo investigado por la justicia de São Paulo, acusado de presunta violencia doméstica contra su expareja, Gabriela Cavallin. Caso similar que vivió Ryan Giggs, quien quedó absuelto de toda responsabilidad de violencia.

El medio de comunicación documenta el caso a través de testimonios de la presunta víctima, así como videos de los presuntos abusos, que muestran una lesión que dejó al descubierto los huesos de los dedos de Gabriela, quien es una reconocida DJ en territorio paulista.

(Lea también: Dónde ver Colombia vs. Venezuela y más juegos de la primera fecha de las eliminatorias)

“Antony cerró la puerta de la casa y no me dejaba salir, y yo tenía el dedo abierto, todo lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte. Su madre y su padrastro incluso lo atraparon dentro de la cancha de fútbol, ​​tenía una cancha de fútbol dentro de su sala de estar, rodeada por una valla. Él estaba molesto, tratando de salir de la cancha de cualquier manera, tirándome una pelota de fútbol, ​​arrojándome un celular. Dijo que me iba a matar, que se iba a suicidar“, narró la artista y expareja del futbolista para el citado periódico.

Al respecto, Antony prefirió no comentar las acusaciones: el caso se encuentra bajo secreto judicial y el jugador será juzgado oficialmente. Hoy, tras la publicación del texto, la defensa de deportista emitió una declaración conjunta, encabezada del empresario, Júnior Pedroso.

“Lo que se ve es que ella siempre aparece en los medios en momentos en los que sabe que puede hacerle daño a Antony. Como el día que fue convocada para la selección brasileña y ahora cuando se presenta. Pero los hechos expuestos son los mismos, los que están siendo tratados en el proceso investigativo“, afirma Pedroso en un comunicado oficial.

En su artículo, UOL Esporte cuestionó a la Confederación Brasileña de Fútbol -CBF- y a su seleccionador, Fernando Diniz, sobre la decisión de convocar al jugador para la primera ronda de las eliminatorias del Mundial de 2026, en medio de estas acusaciones.

No es el primer caso de este tipo que involucra a un futbolista de los ‘Red Devils’: las denuncias se se suma al controvertido suceso de Mason Greenwood, también acusado de golpear violentamente a su pareja sentimental, y hecho por el cual el club lo apartó del plantel, en enero de 2022.

Pese a que al juvenil británico le retiraron todos los cargos, debido a que testigos clave dejaron de cooperar en la investigación, el jugador no volvió a vestir la camiseta del club, y hace pocos días se confirmó su llegada al Getafe de España.