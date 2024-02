Desde el 3 de enero que fue presentada como nuevo fichaje del Pachuca de México, Catalina Usme ha experimentado una nueva etapa en su vida; la goleadora de la Selección Colombia llevaba años en América de Cali y ahora vive una nueva etapa en el exterior.

Desde su primer partido con el club mexicano, la colombiana (quien fue comparada recientemente con Falcao García) no ha anotado gol y ahora, muchos medios de comunicación, seguidores e internautas le cobran por esto, ya que una de sus características como profesional es ser ‘dulce para el gol’.

Sin embargo, Usme habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre el tema y aseguró que esto no es algo que la afecta en lo personal, ni en lo profesional, y dio sus razones.

En una entrevista con Canela Deportes, la periodista habló con Catalina sobre su “falta de gol” hasta el momento en su nuevo equipo y ella fue muy clara con su postura.

“Yo no estoy ansiosa por meter gol. El rol que yo llegué a cumplir acá, en estos momentos, no tiene nada que ver con el gol. Llegará el momento. Yo me estoy ganando un espacio, llevamos tres partidos juntas, eso no es una gran cantidad de tiempo. Si no es con el gol, igual voy a estar para ellas (…) si yo voy a quedar goleadora, bienvenido sea; si no, no me importa”, aseguró Usme.

En la liga profesional mexicana, el equipo de la colombiana está ubicado, por el momento, en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos totales, después de seis partidos jugados, cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota.

