La Liga Femenina 2024 está ad portas de comenzar y uno de los equipos candidatos en esta nueva edición es Millonarios, elenco que se llevó a tres figuras de Independiente Santa Fe.

Ellas son Diana Celis, Daniela Garavito y la que más llamó la atención, Liana Salazar, quien es considerada como una ídolo dentro de la institución ‘Cardenal’.

Todavía se desconocen las razones por las que se fueron hacia el rival de patio. Lo cierto es que esto causó mucho inconformismo por parte de la hinchada santafereña, que no admiten que se hayan ido al rival de patio.

Sobre este tema no se ha manifestado Santa Fe y el técnico Omar Ramírez no quiso hablar al respecto. No obstante, este lunes 5 de febrero, la jugadora Liana Salazar fue consultada por la prensa sobre esa nueva experiencia en Millonarios, lo hizo en la atención a medios de la Selección Colombia Femenina de Mayores que se alista para enfrenar a Estados Unidos en doble juego amistoso.

Salazar, sin darle vueltas al asunto, confesó que necesita darle un cambio de aire a su carrera y que por esa razón fichó por Millonarios.

“El cambio de club me ha sentado muy bien. Creo que necesitaba un nuevo aire, necesitaba nuevas cosas para sentirme bien”, dijo Liana Salazar a los medios que estuvieron presentes en la rueda de prensa. Estas declaraciones cayeron mal en la afición ‘Cardenal’.

"El cambio de club me ha sentado muy bien. Creo que necesitaba un nuevo aire, necesitaba nuevas cosas para sentirme bien": Liana Salazar en atención a medio de la @FCFSeleccionCol Femenina sobre su paso de @LeonasSantaFe a @MillosFcFem. pic.twitter.com/i6qoUyoqH6 — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) February 5, 2024

