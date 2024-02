Todo indica que el próximo martes, el delantero uruguayo Agustín Rodríguez podría debutar con Independiente Santa Fe enfrentando al Atlético Bucaramanga por la fecha 4.

El ariete extranjero, al igual que los argentinos Facundo Agüero y Marcelo Ortiz, se perdieron los tres primeros partidos del ‘Cardenal’ por no tener los documentos completos para ser inscritos y ante el Leopardo debutarían.

Este viernes, Agustín Rodríguez habló con el club, entrevista que fue emitida en por el canal de YouTube de Santa Fe y allí comentó cómo y por qué aceptó la oferta del León.

“Desde el primer minuto en que me dijeron que iba a llegar a Santa Fe, fue un orgullo muy grande. Obviamente, llegar al primer campeón de Colombia es un honor para mí y espero estar a la altura del club. Estaba ansioso. Apenas me dijeron lo de Santa Fe, le dije que no quería escuchar más ofertas, que resolviera ahí enseguida, es ahí donde quiero estar”, inició.

Luego comentó cuáles son sus características: “Soy un jugador que va a toda, que no deja ninguna bola por ahí. Le gusta hacer goles. Soy un 9, pero no tengo problema de jugar otro 9. No soy extremo… Me gusta correr a la espalda de los defensores; creo que ahí lastimo mucho”.

Rodríguez ha militado en clubes de Uruguay como Carreras y Juventud de las Piedras (equipo dueño de sus derechos). En 2022 llegó a Boston River de ese país y le fue muy bien, donde marcó 14 goles en 35 partidos, siendo su mejor temporada hasta el momento.

En el exterior ha jugado con Nacional de Paraguay (2021), Barcelona de Ecuador (2023-I) y Unión La Calera en Chile (2023-II). En estos tres clubes marcó siete goles, todos en el 2023.

