Este jueves, Independiente Santa Fe convocó a los medios de comunicación a la sede deportiva ubicada en Tenjo para las declaraciones previas al juego ante Envigado F. C.

El primero en hablar con los medios fue el entrenador Pablo Peirano, quien confirmó que difícilmente los extranjeros debuten este fin de semana por temas de documentación, pero el más cercano en hacerlo es Marcelo Ortiz.

Del mismo modo, el entrenador uruguayo reaccionó a los más de 9.000 abonados que tuvo el ‘Cardenal’ para este semestre y confirmó que el único jugador que está en departamento médico es Santiago Cuero.

Declaraciones DT de Santa Fe

No ha llegado el transfer de los extranjeros: “Estamos en los últimos momentos de los trámites. No tenemos el 100 de la documentación. El que podría estar más cerca es Marcelo, pero en este momento no está habilitado ninguno”.

Departamento médico: “(Santiago) Cuero tiene una pequeña distensión, está trabajando diferenciado y no estará ante Envigado”.

Análisis de Envigado: “Es un equipo que le gusta defenderse con la pelota. Un portero que inicia bien la terea desde atrás y tiene buenas individuales. Es joven, con dinámica, con movilidad, triangulan bien. Tienen buena salida y la buscaremos profundidad.

La actualidad de Santa Fe: “Mis jugadores están bien, con ganas. Así que enseguida pasamos la página y ayer hicimos fútbol con los compañeros que no tenemos minutos. Esto recién comienza”.

Críticas sobre el juego ante Pasto: Fue un tema de imprecisión que no estuvimos acertados en los pases. Después los equipos fueron de menos a más, algo que puede suceder. La posesión no es algo que esté pendiente; me interesa otro tipo de referencia. La posesión no es una referencia para ganar”.

Trabajo con la cantera: “Siempre están siendo tenidos en cuenta. Tienen proyección para el club. Cuando creamos conveniente jugarán. Competirán en su categoría y otros están cedidos. Santa Fe debe crecer con los juveniles que están acá y los que se fueron”

Fichajes de Facundo Agüero: “La experiencia. Es un jugador que juega en la liga de Argentina. Es importante y tiene una voz de mando que le hacía falta a al defensa y otras cualidades que ustedes van a ver”.

Abonados para el I-2024: “El compromiso es trabajar. Sabemos que somos un reflejo para la hinchada. Debemos dar ese contagio para que nos acompañen. Tenemos que darles alegrías a ellos. Tengo entendido que la cifra es buena, estamos emocionados y tenemos que seguir creciendo y confiando. En Santa Fe es así. En las buenas respaldan y en las malas también y exige cuando las cosas no salen”.

