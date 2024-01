Agustín Rodríguez, delantero uruguayo de 25 años de edad, es uno de los fichajes que más llamó la atención en Santa Fe para 2024. En el 2023 jugó en Barcelona de Guayaquil y luego pasó a Unión La Calera de Chile. Ahora llegó a préstamo por un año con opción de compra al elenco ‘Cardenal’.

El delantero charrúa, que no pudo debutar con Santa Fe ante Pasto por temas de documentación, espera hacerlo este fin de semana cuando Santa Fe reciba en El Campin al Envigado. Sobre esto y sus objetivos en el León, habló con el Vbar de Caracol Radio.

Agustín Rodríguez y su llegada a Santa Fe

¿Por qué llegó a Santa Fe?: “En Uruguay, Santa Fe es muy conocido por la Sudamericana que ganó Gerardo (Pelusso). Se le tiene como un equipo grande, la hinchada que tiene juega en El Campín, es un equipo que fue el primer campeón de Colombia. Tiene muchas cosas que a uno le llaman la atención y la llamada del técnico, que iban a armar un buen equipo y cuando llegué lo noté. Espero que nos vaya bien y quién sabe a fin de año estar festejando”.

¿Por qué no jugó en Ecuador?: “Fue extraño, llegué y fui goleador de la pretemporada y cuando empezó el campeonato, ni yo sé por qué no me dieron la oportunidad, y cada que me tocaba hacía un gol o me hacían un penal. Después decidí salir porque necesitaba jugar”.

La altura no será impedimento: “Yo ya he jugado en la altura, más alto que Bogotá, y no he tenido problemas. Al principio me costó el ahogo, pero estoy bien. Lo que más hago es entrenar, ahogarme mucho y así me adapto de la mejor manera”.

Características de su juego: “Me gusta estar dentro del área, picar al espacio, que haya una pelota en la diagonal, hago muchos goles así y ojalá sea un año de muchos goles. Realmente, siempre me tomo un segundo más para definir y en el momento decido cuál es la mejor opción. Mi mayor virtud es picar al espacio y tratar de hacer goles”.

Sobre Hugo Rodallega: “Es un fenómeno, una leyenda. Hay que aprovecharlo. No soy de jugar afuera, puedo jugar al lado de él que hoy es la referencia. También está Erik (Correa) y esperamos hacer una competencia sana”.

🦁¿POR QUÉ ESCOGER SANTA FE? 🗣️”Santa Fe es un equipo muy grande para los Uruguayos por la Sudamericana, también es el primer campeón colombiano” ✅Agustín Rodríguez, nuevo jugador de #Independiente 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞 📻#ElVBarCaracol lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/biOjV4VDSP — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 23, 2024

Santa Fe ganó su partido debut en la Liga BetPlay I-2024 contra Deportivo Pasto, a pesar de no mostrar un rendimiento destacado. Aunque el equipo no jugó bien y se vio desconectado en el primer tiempo, logró igualar el partido en la segunda mitad con cambios estratégicos realizados por el director técnico Pablo Peirano, ingresando a Jersson González y Jhon Meléndez.

El gol definitivo que aseguró la victoria 1-0 para Santa Fe llegó al minuto 85 gracias a Hugo Rodallega, el goleador de la pretemporada. El equipo sumó sus primeros tres puntos en el semestre y ahora se prepara para recibir a Envigado FC en el estadio El Campín el próximo sábado a las 4:00 p. m.

Aunque el rendimiento en el debut no fue óptimo, se espera que Santa Fe pueda consolidar su idea de juego en los próximos días antes del próximo encuentro.

