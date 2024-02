Se sortearon los cuartos de final de la UEFA Womens Champions League (UWCL) para esta temporada. El Chelsea de la colombiana Mayra Ramírez ya tiene rival, será el Ajax de Países Bajos. Este será el debut de la jugadora de Sibaté en la fase final del torneo, ya que al inicio de esta temporada participó en la fase previa con su antiguo club, el Levante, pero cayó eliminada.

El Chelsea, que puso a Mayra a debutar rápido, pasó primero de su grupo y se enfrentará a una de las sorpresas del torneo, el Ajax, que se metió en esta fase del torneo, dejando atrás a duros rivales en su grupo como el Bayern Múnich y la Roma, lo que hará que el conjunto de Londres no lo tenga tan fácil para avanzar en el torneo. Los duelos ante el conjunto neerlandés se jugarán el 20 de marzo en el Johan Cruyff Arena y la vuelta será el 28 del mismo mes en Stanford Bridge.

Los demás cruces son partidos de bastante calidad, el actual campeón del torneo, el Barcelona de Aitana Bonmatí, se medirá ante una de las sorpresas de la competición, el SK Braan de Noruega, en duelo donde a priori se decanta para el lado culé, pero el Braan ha dejado claro que no será un rival fácil de vencer.

Otro duelo muy interesante es el Benfica que se medirá a las máximas ganadoras del torneo, el Olympique Lyon, las francesas quieren reclamar de nuevo el trono del futbol femenino mundial, en frente tendrán a las águilas portuguesas comandadas por Jessica Silva, quienes ya avisaron sobre su potencial en el torneo empatando en la fase de grupos frente al Barcelona y dejando en el camino a un poderoso rival como el Eintrach de Frankfurt.

El último cruce de cuartos de final será entre la otra sorpresa del torneo, el Häcken de Suecia, quien se medirá al PSG, que recuperó a su máxima estrella Marie-Antoinette Katoto. Las suecas, lideradas por la veterana Elin Rubensson se clasificaron dejando atrás al Real Madrid de pésima campaña, y al Paris FC, que en la ronda previa había eliminado a Arsenal y Wolfsburg respectivamente, parecen un equipo frágil y desconocido, pero han demostrado en el campo todo lo contrario.

Los partidos de ida de estos duelos se disputarán entre el 19 y 20 de marzo, mientras que el encuentro de vuelta será una semana después, entre el 27 y 28 del mismo mes. La final del torneo se disputará en Bilbao, en el estadio San Mames, el día 25 de mayo de 2024. Todos los duelos se podrán ver gratis en la página web de DAZN.

