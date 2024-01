Mayra Ramírez se convirtió en una de las jugadoras que más resonó en estos últimos días. Su fichaje por el Chelsea con una cifra récord de por medio, dio la vuelta al mundo y se hizo escuchar en cualquier rincón donde se hable de fútbol.

Aunque muchos pensaban que el debut se demoraría debido a un tiempo idóneo de adaptación al nuevo país que sera su casa, las ‘blues’ no pensaron lo mismo y no tardaron en ponerla a debutar oficialmente como su nuevo refuerzo.

Chelsea fans welcome Mayra Ramírez in her debut 🔵

Yesterday, the Blues signed Ramírez for a female football world-record deal. Today, she made her debut! pic.twitter.com/bqDcEOnerz

— Attacking Third (@AttackingThird) January 27, 2024