En la mañana del viernes, se confirmaron las versiones que estaban rodando en cuanto al futuro deportivo de Mayra Ramírez.

Chelsea, uno de los clubes más destacados del balompié femenino, decidió hacerse a los servicios de la artillera colombiana, quien llega como uno de los fichajes más destacados para el conjunto inglés.

(Vea también: Aston Villa se queda sin Jhon Jáder Durán: Unai Emery confirmó lesión del colombiano)

Chelsea comentó el arribo de la ‘cafetera’ por medio de las redes sociales con el mensaje: “Los rumores son ciertos, Mayra Ramírez es una ‘blue'”.

The rumours are true, Mayra Ramirez is a Blue! 😎#HolaMayra pic.twitter.com/nonZu0Vuzn

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2024