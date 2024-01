Real Madrid femenino se enfrenta a esta hora al Chelsea, por la quinta jornada de la Champions League femenina. En las ‘merengues’ es titular la delantera colombiana Linda Caicedo, pero quien a los 27 minutos del juego en el mítico Stamford Bridge, prendió las alarmas en todo su equipo y todo por una dura falta que le cometieron. Terminó llorando.

(Le puede interesar: Colombiana jugará en Chelsea… y será fichaje más caro en la historia del fútbol femenino)

La artillera del elenco madridista iba en carrera en pro de hacerse con el balón casi en el fondo del área; no obstante, antes de que pudiese perfilarse, la zaguera de las ‘blues’, Kadeisha Buchanan, terminó propinándole un duro golpe en uno de sus tobillos.

Linda Caicedo goes close!

Beautiful football from Real Madrid ends in the player going down with a knock 🤕

— DAZN Football (@DAZNFootball) January 24, 2024