Este lunes 15 de enero, en Londres, Inglaterra, se llevó a cabo la ceremonia de los premios The Best de la Fifa que reconoce a los mejores jugadores y jugadoras del año pasado.

Justamente, la colombiana Linda Caicedo fue una de las nominadas al galardón de la mejor futbolista junto a las españolas Aitana Bonmati y Jennifer Hermoso.

Sin embargo, la delantera del Real Madrid y de la Selección Colombia Femenina no se llevó el trofeo, ya que los votantes escogieron a Aitana Bonmati, futbolista del Barcelona.

Linda Caicedo ocupó el segundo lugar con 40 votos, 12 menos que la ganadora y 4 más que la tercera, Jennifer Hermoso.

Curiosamente, Caicedo, de 18 años, e integrante de la terna finalista en The Best, no estuvo en el once ideal femenino de la Fifa 2023, lo cual causó criticas por la relación que hay entre las nominadas y el equipo de ensueño.

En este orden de ideas, la alineación la conforman 7 futbolistas británicas, una australiana, una estadounidense y dos españolas, entre ellas, Aitana Bonmati.

