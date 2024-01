Este lunes 15 de enero se llevó a cabo una nueva ceremonia del premio The Best, en la que se reconoce a los mejores jugadores del mundo en el año anterior. El ganador del máximo premio en la categoría masculina fue Lionel Messi, decisión que fue muy criticada por personalidades relacionadas con el fútbol.

Entre las que más se destacaron estuvieron las de dos periodistas colombianos, quienes suelen ser bastante críticos en sus opiniones: Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez.

Cada uno hizo énfasis en dos categorías diferentes, pero concordaron en que los resultados no eran los mejores.

Mejía, por ejemplo, se refirió específicamente al equipo ideal de la temporada asegurando que era un “despropósito”, ya que, para él, faltó la inclusión de Rodri, volante del Manchester City (campeón de la UEFA Champions League).

“Fue el jugador más valioso del City en toda la temporada”, aseguró en su cuenta de X (antes Twitter).

Un once ideal sin Rodri es un despropósito. Fue el jugador más valioso del City en toda la temporada. https://t.co/gGL3EU8kF8 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 15, 2024

En el caso de Vélez, su crítica estuvo relacionada con la falta de un mediocampista defensivo, ya que la mayoría de los incluidos están enfocados en ataque.

“Cracks, pero, ¿y cuándo este equipo no tenga la pelota quién se la quitará al rival?”, se preguntó el comunicador en la misma red social.

Cracks.. pero,

perdón… y cuando este equipo no tenga la pelota quien se la quitará al rival? https://t.co/0Xn4QcUNsr — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 15, 2024

Pero allí no quedó todo, pues también se fue contra el resultado del The Best masculino, al mostrarse en contra del galardón otorgado al argentino Lionel Messi, elegido como el mejor jugador del mundo en 2023.

“Déjense de joder. Ni él se lo creía y no fue”, escribió en su trino.

En serio?

Déjense de joder!!!

(ni el lo creía, no fue!) https://t.co/QsWIn2JoW1 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 15, 2024

