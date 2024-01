Aunque muchos aficionados al fútbol en Colombia estaban ilusionados con que el premio The Best al mejor hincha del mundo en 2023 se lo quedaría el fallecido seguidor de Millonarios, este lunes 15 de enero la entidad terminó reconociendo a uno de sus rivales.

El galardón fue para un seguidor de Colón de Santa Fe, de Argentina, quien llevó a su hijo recién nacido al estadio y le dio tetero mientras veía el partido de su equipo.

The FIFA Fan Award goes to the Club Atletico Colon fan! 🙌 pic.twitter.com/IxLICPb2X6

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024